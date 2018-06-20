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Российский легкоатлет Шубенков выиграл турнир во Франции с лучшим результатом сезона
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Российский легкоатлет Шубенков выиграл турнир во Франции с лучшим результатом сезона 

ТАСС 8 часов назад
Фото: Кубанские Новости
ТАСС, 20 июня. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий на международных соревнованиях под нейтральным флагом, занял первое место в беге на 110 м с барьерами на турнире в Монтре (Франция).
27-летний спортсмен показал время 12,99 секунды, что является лучшим результатом в текущем сезоне. Второе место занял бразильский бегун Габриэль Константино (13,23). Третьим стал француз Паскаль Мартино-Лагард (13,28).
Ранее в сезоне Шубенков занял третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае и второе — на этапе в Юджине. 29 мая Шубенков одержал победу на командном чемпионате России, 3 июня российский бегун первенствовал на турнире в голландском Хенгело, 5 июня — на соревнованиях в финском Турку, а 8 июня — на турнире в польском Хожуве.
Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).
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