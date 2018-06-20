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Шубенков с лучшим результатом сезона в мире выиграл соревнования в Швейцарии
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Шубенков с лучшим результатом сезона в мире выиграл соревнования в Швейцарии 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Алтайская правда
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал победителем соревнований в Монтре (Швейцария) в беге на 110 метров с барьерами. Россиянин показал лучшее время сезона, преодолев дистанцию за 12,99 секунды.
Шубенков, являющийся чемпионом мира, выступает в Швейцарии под нейтральным флагом. Второе место на дистанции занял бразилец Габриэль Константино, уступивший Шубенкову почти 0,25 секунды. В тройку также вошёл француз Паскаль Мартино-Лагард.
Лёгкая атлетика. Международный турнир. Монтре (Швейцария) Мужчины. 110 м с барьерами
1. Сергей Шубенков (Россия) — 12,99 2. Габриэль Константино (Бразилия) — 13,23 3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) — 13,28.
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