Выборы президента Федерации бобслея России состоятся 17 июля

МОСКВА, 20 июня. / ТАСС /. Выборы президента Федерации бобслея России состоится 17 июля. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе федерации Анна Макарова.

"Сегодня на заседании президиума Федерации бобслея России было принято решение о проведении отчетно-выборной конференции 17 июля, — заметила Макарова. — На ней будет избран руководитель федерации на ближайшие четыре года".

Согласно закону, выборы президентов всероссийских федераций по зимним олимпийским видам спорта должны пройти в течение полугода после окончания Олимпийских игр. Следовательно, конференция Федерации бобслея России должна пройти до 25 августа 2018 года.