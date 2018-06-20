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Выборы президента Федерации бобслея России состоятся 17 июля
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Выборы президента Федерации бобслея России состоятся 17 июля 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Выборы президента Федерации бобслея России состоится 17 июля. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе федерации Анна Макарова.
"Сегодня на заседании президиума Федерации бобслея России было принято решение о проведении отчетно-выборной конференции 17 июля, — заметила Макарова. — На ней будет избран руководитель федерации на ближайшие четыре года".
Согласно закону, выборы президентов всероссийских федераций по зимним олимпийским видам спорта должны пройти в течение полугода после окончания Олимпийских игр. Следовательно, конференция Федерации бобслея России должна пройти до 25 августа 2018 года.
Действующий глава федерации Александр Зубков ранее заявил ТАСС, что намерен участвовать в выборах. Зубков возглавляет Федерацию бобслея России со 2 июня 2016 года.
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