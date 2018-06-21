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Юная волгоградка завоевала «золото» на первенстве России по теннису
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Юная волгоградка завоевала «золото» на первенстве России по теннису 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Юная теннисистка из Волгограда Варвара Паньшина получила золотую медаль на первенстве России среди юношей и девушек до 13 лет в одиночном разряде. Финал соревнования прошел в Казани.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, участие в соревновании для спортсменки стало дебютным. В общей сложности на него съехалось более 90 человек из разных регионов России. Всего было разыграно четыре комплекта наград. Варвара Паньшина обыграла сильнейших соперниц из Москвы и Подмосковья.
С начала 2018 года юные волгоградские спортсмены выиграли на первенствах России в разных возрастах более 20 высших наград в бильярде, легкой атлетике, боксе, гандболе, борьбе на поясах, кикбоксинге, пауэрлифтинге, тяжелой атлетике, киокусинкай-каратэ, плавании, рукопашном бое, прыжках в воду, ушу, а также в адаптивных видах спорта.
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