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Иркутянка заняла первое место в прыжках с шестом на Чемпионате ОСФСГ
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Иркутянка заняла первое место в прыжках с шестом на Чемпионате ОСФСГ 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутская спортсменка Мария Нечаева стала первой в прыжках с шестом на Чемпионате Общероссийской спортивной федерации спорта глухих, который состоялся в Смоленске.
Наша спортсменка показала лучший результат и завоевала золотую медаль.
Ранее Мария Нечаева уже становилась победителем XXIII Сурдлимпийских игр в Самсуне в Турции. Ей принадлежит мировой рекорд — 3 метра 45 сантиметров. Спортсменка тренируется у Сергея Порохина и Юрия Диденко в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец».
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