Иркутянка заняла первое место в прыжках с шестом на Чемпионате ОСФСГ

Иркутская спортсменка Мария Нечаева стала первой в прыжках с шестом на Чемпионате Общероссийской спортивной федерации спорта глухих, который состоялся в Смоленске.

Наша спортсменка показала лучший результат и завоевала золотую медаль.

Ранее Мария Нечаева уже становилась победителем XXIII Сурдлимпийских игр в Самсуне в Турции. Ей принадлежит мировой рекорд — 3 метра 45 сантиметров. Спортсменка тренируется у Сергея Порохина и Юрия Диденко в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец».