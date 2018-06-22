Призер ЧМ-2017 в метании молота Пронкин подал заявку в IAAF на нейтральный статус

МОСКВА, 22 июня. / ТАСС /. Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года в метании молота Валерий Пронкин и бегунья на средние дистанции Светлана Улога подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF были отправлены упрощенная заявка от Валерия Пронкина и обычная — от Светланы Улоги", — сообщила собеседница ТАСС.

Пронкин в 2017 году уже получал от IAAF нейтральный статус. Начало этого сезона спортсмен пропустил из-за травмы. Планируется, что первым стартом сезона у 24-летнего Пронкина будет Мемориал Знаменских, который пройдет в конце июня в подмосковном Жуковском.