Российских атлетов допустили до соревнований

IAAF одобрила заявки 33 российских атлетов для участия в международных соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 33 российских спортсменов для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс— служба IAAF.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года.

В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.