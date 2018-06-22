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Российских атлетов допустили до соревнований
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IAAF одобрила заявки 33 российских атлетов для участия в международных соревнованиях 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки 33 российских спортсменов для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс— служба IAAF.
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года.
В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
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