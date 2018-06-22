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Станислав Поздняков: Россия явно не входит в тройку по количеству допинг случаев
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Станислав Поздняков: Россия явно не входит в тройку по количеству допинг случаев 

Советский спорт 2 часа назад
Президент ОКР Станислав Поздняков высказался о борьбе с допингом в российском спорте.
«Проблема допинга существует не только в российском спорте, это проблема является общемировой, — приводит «Р-Спорт» слова Позднякова. — И если вы внимательно посмотрите количество допинг-случаев за последний год, то увидите, что Россия явно находится не на первом месте и даже не в тройке. Поэтому это проблема всего мирового спорта.
Другое дело, что мы живем в России, должны работать над тем, чтобы менять антидопинговую культуру с самого детства, с юношества, что мы сейчас в принципе с вами и делаем. Эта проблема нам не чужда, мы от нее не прячемся и готовы ее решать».
Напомним, Поздняков стал президентом ОКР 29 мая. Ранее он был вице-президентом организации.
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