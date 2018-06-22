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Российских атлетов допустили до соревнований
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Российских атлетов допустили до соревнований 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила 33 российских спортсмена до участия в международных соревнованиях. Как сообщается на сайте организации, атлеты смогут выступить на турнирах в нейтральном статусе.
После недопуска российских легкоатлетов к Олимпийским играм 2016 года в декабре 2016 года ассоциация выдала ряду спортсменов разрешения на выступления в нейтральном статусе сроком на год. В конце 2017 года срок их действия истек.
В ноябре IAAF разрешила российским легкоатлетам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощённом порядке.
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