Российских атлетов допустили до соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила 33 российских спортсмена до участия в международных соревнованиях. Как сообщается на сайте организации, атлеты смогут выступить на турнирах в нейтральном статусе.

После недопуска российских легкоатлетов к Олимпийским играм 2016 года в декабре 2016 года ассоциация выдала ряду спортсменов разрешения на выступления в нейтральном статусе сроком на год. В конце 2017 года срок их действия истек.

В ноябре IAAF разрешила российским легкоатлетам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощённом порядке.