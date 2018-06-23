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Ласицкене одержала 44-ю победу подряд
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Ласицкене одержала 44-ю победу подряд 

Чемпионат.com 12 часов назад
Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту, российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выиграла 44-й турнир подряд. 23 июня Ласицкене первенствовала на мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском, преодолев планку на высоте 2,01 метра. Победная серия Ласицкене началась в июле 2016 года на Всероссийской летней Универсиаде в Смоленске.
Призёрами соревнований стали Татьяна Ермаченкова и Татьяна Одинева. Обе остановились на высоте 1,88.
Из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетике Ласицкене, как и другие российские спортсмены, выступает в международных состязаниях под нейтральным флагом.
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