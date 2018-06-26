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Легкоатлеты Ласицкене и Шубенков выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже
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Легкоатлеты Ласицкене и Шубенков выступят на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 26 июня. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене и чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, выступающие на международных турнирах в нейтральном статусе, примут участие в седьмом этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Ласицкене одержала победы в 44 турнирах подряд, она является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, а также серебряным призером чемпионата Европы 2014 года. Также россиянка является победительницей финала «Бриллиантовой лиги» — 2017. Шубенков является единственным спринтером в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравшим чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).
Соревнования в беге с барьерами на 110 м на парижском этапе «Бриллиантовой лиги» пройдут 30 июня, начало — 21:53 мск, турнир по прыжкам в высоту среди женщин — в тот же день, начало — в 21:10 мск.
"Бриллиантовая лига" — ежегодная серия коммерческих соревнований, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В «Бриллиантовой лиге» выступают сильнейшие спортсмены мира. В сезоне-2018 пройдут 14 этапов — с 4 мая по 31 августа.
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