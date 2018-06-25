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Россияне взяли серебро Кубка мира по стрельбе из лука
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Россияне взяли серебро Кубка мира по стрельбе из лука 

360tv.ru 12 часов назад
Российская сборная заняла второе место в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира, который проходит в американском Солт‐Лейк‐Сити. Об этом сообщило РИА «Новости».
В финальных соревнованиях наши соотечественники проиграли команде США со счетом 3:5, завоевав серебряные медали.
Бронзу увезут домой спортсмены из Тайваня. В борьбе за третье место они вырвали победу у сборной Индии — 5:4.
В подмосковном Жуковском в третьем этапе летнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по легкой атлетике, который совмещен с мемориалом заслуженного тренера РСФСР Вячеслава Евстратова, приняла участие представительница Московской области, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене. Девушка завоевала золотую медаль. Победа стала для нее 44-й по счету.
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