Россияне взяли серебро Кубка мира по стрельбе из лука

Российская сборная заняла второе место в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из классического лука на этапе Кубка мира, который проходит в американском Солт‐Лейк‐Сити. Об этом сообщило РИА «Новости».

В финальных соревнованиях наши соотечественники проиграли команде США со счетом 3:5, завоевав серебряные медали.

Бронзу увезут домой спортсмены из Тайваня. В борьбе за третье место они вырвали победу у сборной Индии — 5:4.