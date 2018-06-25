Министр спорта России посоветовал главе USADA следить за допингом в США

Министр спорта России Павел Колобков посоветовал исполнительному директору Антидопингового агентства США Трэвису Тайгарту следить за допингом в Америке вместо того, чтобы обвинять сборную России по футболу в употреблении запрещенных препаратов.

«Вы знаете, что представитель USADA очень часто высказывается по разным поводам. Важно, чтобы он занялся непосредственно своей деятельностью — антидопинговой политикой внутри США, у них тоже существует достаточно много вопросов», — заявил он в ходе пресс-конференции в Самаре.

Ранее Тайгарт призвал проверить сборную России по футболу на допинг. Он обратил внимание на высокие результаты российской команды.

«Необычные результаты требует дополнительных проверок», — цитирует его британская газета Telegraph

По итогам первых двух матчей на ЧМ-2018 Россия одержала победы над Саудовской Аравией и Египтом с общим счетом 8:1.

Колобков подчеркнул, что у Международной федерации футбола и Всемирного антидопингового агентства не возникало вопросов относительно возможного употребления допинга российскими спортсменами.

«Вопросы футбола, мне кажется, нужно оставить ФИФА, которая на днях сняла все вопросы относительно нашей команды. Мне также кажется важным, что Всемирное антидопинговое агентство пока вопросов не высказывает», — подытожил Колобков.