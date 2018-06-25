«Допинг в футболе не нужен»: спортивные врачи рассказали о стимуляторах футболистов

Международная федерация футбола (FIFA) совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) провела расследование касательно употребления допинга российскими футболистами и не нашла никаких нарушений. Спортивные врачи рассказали «360», насколько распространен допинг в этом виде спорта и вспомнили о паре громких скандалов, связанных с этой темой.

Бывший врач сборной России и команды «Спартак» Юрий Васильков считает, что в таком виде спорта, как футбол, употребление допинга бессмысленно.

«Допинг в футболе не нужен. Это командная игра, всех на допинг не посадишь. Можно сделать одну игру, серию, а на второй они будут ноги волочить. Это единственный вид спорт, в который допинг не подложишь при всем старании, и он не нужен», — сказал он Другого мнения придерживается врач спортивной медицины Илья Мелехин. Он полагает, что допинг в футболе также широко распространен, как и в других видах спорта. Также Мелехин заметил, что список запрещенных к употреблению препаратов один для всех спортсменов. Его публикует WADА. Ознакомиться с перечнем может любой желающий.

«Среди них (запрещенных препаратов — прим.ред.) стимуляторы, анаболики, наркотики, гормоны и. так далее. То, что увеличивает работу спортсмена. Принимая эти препараты, у него появляется преимущество перед другими игроками», — уточнил Васильков.

Для восстановления сил, по словам спортивного врача Ильи Мелехина, футболисты принимают разрешенные «аминокислоты, креатин, поливитаминные препараты».

Говоря о громких скандалах, связанных с употреблением запрещенных медикаментов, он вспомнил случай с французским полузащитником Самиром Насри . В январе 2018 года Лига Европы УЕФА дисквалифицировала на год бывшего полузащитника лондонского футбольного клуба «Арсенал» и «Манчестер Сити» за то, что в 2016 году спортсмен прошел в клинике Лос-Анджелеса ряд процедур по переливанию крови, которые запрещены кодексом Всемирного антидопингового агентства.

В свою очередь, Васильков упомянул о нашумевшем деле 2003 года. Тогда в допинг-пробе лидера «Спартака» Егора Титова был обнаружен адамантилбромфениламин, более известный как бромантан. Российский футболист, отказался проходить повторную пробу, признав результат первой. После этого Титова дисквалифицировали на год.

«Худший вариант — это четыре года дисквалификации», — отметил Мелехин. Срок зависит от того, специально футболист принял допинг или нет. Он подчеркнул, что все случаи индивидуальны.

«Так просто никого ни с того ни с сего никого наказывать не будут. Будут хорошо разбираться», — заключил спортивный врач.

Юрий Васильков подчеркнул, что после допинг-скандалов, связанных с именем бывшего директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова , Россия хорошо усвоила урок о том, что нужно внимательно следить за тем, что употребляют спортсмены.

«Мы прожив такую болевую зону, когда нас наказали, отлично понимаем, что такое допинг, чем он пахнет и какие его последствия. Отныне и поныне этой заразы в спорте не будет. Особенно в футболе», — подытожил Юрий Сергеевич.