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«Допинг в футболе не нужен»: спортивные врачи рассказали о стимуляторах футболистов
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«Допинг в футболе не нужен»: спортивные врачи рассказали о стимуляторах футболистов 

360tv.ru 11 часов назад
Международная федерация футбола (FIFA) совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) провела расследование касательно употребления допинга российскими футболистами и не нашла никаких нарушений. Спортивные врачи рассказали «360», насколько распространен допинг в этом виде спорта и вспомнили о паре громких скандалов, связанных с этой темой.
Бывший врач сборной России и команды «Спартак» Юрий Васильков считает, что в таком виде спорта, как футбол, употребление допинга бессмысленно.
«Допинг в футболе не нужен. Это командная игра, всех на допинг не посадишь. Можно сделать одну игру, серию, а на второй они будут ноги волочить. Это единственный вид спорт, в который допинг не подложишь при всем старании, и он не нужен», — сказал он  Другого мнения придерживается врач спортивной медицины Илья Мелехин. Он полагает, что допинг в футболе также широко распространен, как и в других видах спорта. Также Мелехин заметил, что список запрещенных к употреблению препаратов один для всех спортсменов. Его публикует WADА. Ознакомиться с перечнем может любой желающий.
«Среди них (запрещенных препаратов — прим.ред.) стимуляторы, анаболики, наркотики, гормоны и. так далее. То, что увеличивает работу спортсмена. Принимая эти препараты, у него появляется преимущество перед другими игроками», — уточнил Васильков.
Для восстановления сил, по словам спортивного врача Ильи Мелехина, футболисты принимают разрешенные «аминокислоты, креатин, поливитаминные препараты».
Говоря о громких скандалах, связанных с употреблением запрещенных медикаментов, он вспомнил случай с французским полузащитником Самиром Насри. В январе 2018 года Лига Европы УЕФА дисквалифицировала на год бывшего полузащитника лондонского футбольного клуба «Арсенал» и «Манчестер Сити» за то, что в 2016 году спортсмен прошел в клинике Лос-Анджелеса ряд процедур по переливанию крови, которые запрещены кодексом Всемирного антидопингового агентства.
В свою очередь, Васильков упомянул о нашумевшем деле 2003 года. Тогда в допинг-пробе лидера «Спартака» Егора Титова был обнаружен адамантилбромфениламин, более известный как бромантан. Российский футболист, отказался проходить повторную пробу, признав результат первой. После этого Титова дисквалифицировали на год.
«Худший вариант — это четыре года дисквалификации», — отметил Мелехин. Срок зависит от того, специально футболист принял допинг или нет. Он подчеркнул, что все случаи индивидуальны.
«Так просто никого ни с того ни с сего никого наказывать не будут. Будут хорошо разбираться», — заключил спортивный врач.
Юрий Васильков подчеркнул, что после допинг-скандалов, связанных с именем бывшего директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова, Россия хорошо усвоила урок о том, что нужно внимательно следить за тем, что употребляют спортсмены.
«Мы прожив такую болевую зону, когда нас наказали, отлично понимаем, что такое допинг, чем он пахнет и какие его последствия. Отныне и поныне этой заразы в спорте не будет. Особенно в футболе», — подытожил Юрий Сергеевич.
Капитан российской сборной по футболу Игорь Акинфеев рассказал о ситуации с допингом в команде. Он заявил, что спортсменов России перед чемпионатам мира проверяли шесть раз. После каждой игры у двух футболистов также берут пробы. По его мнению, одерживать победы сборной РФ помогают осознание того, что мундиаль проходит на территории своей страны.
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