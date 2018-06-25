Ещё
РУСАДА настаивает, чтобы все спортсмены России прошли образовательный антидопинговый курс
Далее:
Читайте также:
Ещё

РУСАДА настаивает, чтобы все спортсмены России прошли образовательный антидопинговый курс 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обеспокоено ростом количества нарушений антидопинговых правил в 2018 году по сравнению с прошлым годом и настоятельно рекомендует всем отечественным спортсменам пройти онлайн образовательный антидопинговый курс на сайте РУСАДА и получить соответствующий сертификат. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
"В рамках реализации национальной антидопинговой политики, а также в связи с увеличением количества нарушений антидопинговых правил в 2018 году (а на сегодняшний день эта цифра превышает количество нарушений за 2017 год) РУСАДА настоятельно рекомендует всем спортсменам пройти образовательный антидопинговый онлайн— курс на сайте РУСАДА и получить сертификат, — сказала Пахноцкая. — Особенно это касается тех, кто впервые был включен в пулы допинг-тестирования. На сегодняшний день количество спортсменов, находящихся в пуле и имеющих сертификат о прохождении обучения, составляет 14 процентов, что является крайне низким показателем".
"РУСАДА, со своей стороны, регулярно направляет соответствующие письма в национальные федерации, в которых просит обратить внимание на антидопинговое образование их спортсменов. Мы также направили проект документа о прохождении образовательного антидопингового курса для включения в рекомендации для общероссийских спортивных федераций по вопросам взаимодействия допингу в спорте", — добавила собеседница агентства.
По словам Пахноцкой, Всероссийские федерации керлинга и легкой атлетики, а также Паралимпийский комитет России уже обязали всех своих спортсменов, а также персонал сборных, пройти этот антидопинговый курс. Российский футбольный союз сделал прохождение антидопингового курса обязательным условием для персонала.
ТАСС: последние новости
Легкоатлетка Ласицкене одержала 44-ю победу подряд, выиграв турнир в Жуковском В Испании задержаны шестеро профессиональных спортсменов в операции против допинга Легкоатлет Лысенко победил в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова в Мадриде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен следующий соперник России на ЧМ214
Черчесов высказался о поражении сборной408
«Россия получила пощечину, и это хорошо»194
Египтянин комментировал игру сборной на ЧМ и умер1
Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно93
Видео
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
00:19
Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно
ЧМ по футболу 2018
00:34
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение