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Министр спорта Польши хочет возглавить ВАДА
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Министр спорта Польши хочет возглавить ВАДА 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Министр спорта Польши Витольд Банка намерен баллотироваться в президенты ВАДА. На выборах в следующем году 33-летний экс-легкоатлет должен составить конкуренцию вице-президенту ВАДА норвежке Линде Халлеланд, которая в мае объявила о намерениях баллотироваться на президентский пост.
— ВАДА теряет свое единство, — цитирует AFP Банку. — Я хочу построить мосты между правительствами стран и спортивным движением, найти компромисс. ВАДА было создано в 1999 году, чтобы никто не оказался в проигрыше. Мы должны уважать друг друга и вместе работать над укреплением системы. Нужно решить многие вопросы, найти выход из ситуации вокруг России, которая зашла в тупик.
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