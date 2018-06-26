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Министр спорта Польши: «Не думаю, что условия, выдвинутые для восстановления РУСАДА, выполнимы»
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Министр спорта Польши: «Не думаю, что условия, выдвинутые для восстановления РУСАДА, выполнимы» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Министр спорта Польши Витольд Банка заявил, что условия, которые выдвинуло Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) российскому антидопинговому агетству (РУСАДА) практически нереально выполнить и призвал их пересмотреть.
Напомним, для восстановления членства в ВАДА российское агентство должно организовать свободный доступ к пробам в Московской лаборатории и признать доклад Макларена.
— Нужно решить затянувшуюся проблему с Россией. Ситуация уже зашла в тупик, — цитирует AFP Банку. — Не думаю, что условия, которые были выдвинуты для восстановления статуса РУСАДА, вообще выполнимы. Но мы должны быть на сто процентов уверены, что российская антидопинговая система вновь стала надежной. Думаю, мы должны согласовать новые, более объективные и действенные критерии.
Отметим, что Банка объявил о своем желании баллотироваться на пост президента ВАДА в 2019 году.
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