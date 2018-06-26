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Лысенко, Конева, Соколова и Меньков выступят на мемориале Знаменских
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Лысенко, Конева, Соколова и Меньков выступят на мемориале Знаменских 

Чемпионат.com 7 часов назад
С 30 июня по 1 июля в Жуковском (Московская область) пройдёт этап Летнего легкоатлетического тура ВФЛА — «Мемориал Знаменских». В 2018 году этот турнир пройдёт в 60-й раз.
В соревнованиях примут участие чемпион мира—2018 в прыжках в высоту Данил Лысенко; вице-чемпионка мира—2018 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова; победитель Кубка Европы по метаниям—2018 в толкании ядра Александр Лесной; серебряный призёр чемпионата мира—2013, чемпионка мира в помещении—2014 в тройном прыжке Екатерина Конева; серебряный призёр Олимпийских игр—2012 в прыжках в длину Елена Соколова; чемпион мира—2013 в прыжках в длину Александр Меньков; бронзовый призёр чемпионата мира—2013 в метании копья Дмитрий Тарабин и другие известные российские легкоатлеты, сообщает пресс-релиз организаторов.
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