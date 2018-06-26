Лысенко, Конева, Соколова и Меньков выступят на мемориале Знаменских

С 30 июня по 1 июля в Жуковском (Московская область) пройдёт этап Летнего легкоатлетического тура ВФЛА — «Мемориал Знаменских». В 2018 году этот турнир пройдёт в 60-й раз.