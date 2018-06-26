Легкоатлет из Вологодской области стал лучшим в России среди юниоров

Золото на первенстве России взял спортсмен из Череповца. На состязаниях среди юниоров до 20 лет Кирилл Лужинский стал лучшим.

Соревнования среди юношей и девушек прошли в Челябинске. Череповчанин быстрее других пробежал дистанцию в 400 метров. Сейчас спортсмену 19 лет, шесть из которых он занимается легкой атлетикой.

В командном зачете сильнейшими оказались легкоатлеты из Якутии. Серебро увезли домой спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа. Третий результат показала команда Тульской области. Сборная Вологодской области заняла 5 место.