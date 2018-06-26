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Легкоатлет из Вологодской области стал лучшим в России среди юниоров
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Легкоатлет из Вологодской области стал лучшим в России среди юниоров 

Вологда.рф 5 часов назад
Золото на первенстве России взял спортсмен из Череповца. На состязаниях среди юниоров до 20 лет Кирилл Лужинский стал лучшим.
Соревнования среди юношей и девушек прошли в Челябинске. Череповчанин быстрее других пробежал дистанцию в 400 метров. Сейчас спортсмену 19 лет, шесть из которых он занимается легкой атлетикой.
В командном зачете сильнейшими оказались легкоатлеты из Якутии. Серебро увезли домой спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа. Третий результат показала команда Тульской области. Сборная Вологодской области заняла 5 место.
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