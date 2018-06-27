Летние сельские игры 2018 в Искитиме: программа 29 июня — 1 июля

Главная борьба ожидается между Черепановским, Коченевским, Новосибирским и Искитимским районами. Эти районы (в группе районов с населением свыше 30 тысяч человек) всегда выставляют сильные команды, рассказал VN.ru Валерий Красуля, главный эксперт департамента физической культуры и спорта правительства Новосибирской области.

Среди районов с населением меньше 30 тысяч за первые места сразятся спортсмены Чистоозерного (победитель последних лет), Маслянинского, Купинского, Чановского и Болотнинского районов. Самые маленькие команды представят районы, где проживает меньше 9 тысяч жителей. Это Северный, Кыштовский и Чулымский.

Программа

Пятница, 29 июля

ГДК «Молодость»

9.00 — 16.00 Соревнования дояров

Искитимский район

9.00 — 16.00 Соревнования механизаторов, вождение трактора

С/К «Юбилейный»

10.00 — 17.00 Спортивные семьи

ГДК «Молодость»

10.00 — 17.00 Настольный теннис, дартс, шашки

С/з «ДЮСШ» (микрорайон Подгорный, 46)

10.00 — 17.00 Баскетбол (жен.), баскетбол (муж.)

СК «Заря» (микрорайон Южный, 55)

11.00 — 17.00 Волейбол (жен.), волейбол (муж.)

11.00 — 15.00 Мини — футбол

С/з Тяжелой атлетики (ул. Школьная, 41)

10.00 Гиревой спорт

СК «Заря»

9.00 — 14.30 Легкая атлетика ( 100 м 400 м,1500 м муж. и жен.), прыжки в длину

Искитимский район

10.00 — 17.00 Соревнования косарей

СК «Заря»

18.00 Торжественное открытие

19.00 Легкая атлетика

19.20 Награждение

Суббота, 30 июня

Школа № 11, СК «Заря»

9.00 –11.00 Соревнования дояров, силовая гимнастика, л/атлетика

10.00 — 12.00 Соревнования механизаторов, силовая гимнастика, л/атлетика

11.00 — 13.00 Соревнования косарей, силовая гимнастика, л/атлетика

СК «Заря»

10.00 — 18.00 Волейбол (жен.), волейбол (муж.)

С/з «ДЮСШ» (микрорайон Подгорный, 46)

10.00 — 17.00 Баскетбол (жен.), баскетбол (муж.)

СК «Заря»

9.00 — 15.00 Мини-футбол

16.30 — 17.00 Награждение: дояры, косари, механизаторы

16.30 — 18.30 Легкая атлетика

15.00 — 16.30 Биатлон

С/з Тяжелой атлетики (ул. Школьная, 41)

10.00 — 13.00 Гиревой спорт

СК «Заря»

17.30 — 18.00 Эстафета спортивных семей

17.00 — 20.00 Перетягивание каната

18.00 Награждение: гиревой спорт, легкая атлетика, биатлон

Воскресенье, 1 июля

С/з «ДЮСШ»

8.30 — 14.00 Баскетбол (жен.), баскетбол (муж.)

СК «Заря»

11.30 — 12.30 Биатлон (эстафета)

10.00 — 11.00 Мини-футбол (матчи за 1 и 3 место)

9.00 — 13.30 Волейбол (жен.), волейбол (муж.)

12.00 — 13.30 — Перетягивание каната (финал)

14.30 — Торжественное закрытие сельских игр. Награждение.