Главная борьба ожидается между Черепановским, Коченевским, Новосибирским и Искитимским районами. Эти районы (в группе районов с населением свыше 30 тысяч человек) всегда выставляют сильные команды, рассказал VN.ru Валерий Красуля, главный эксперт департамента физической культуры и спорта правительства Новосибирской области.
Среди районов с населением меньше 30 тысяч за первые места сразятся спортсмены Чистоозерного (победитель последних лет), Маслянинского, Купинского, Чановского и Болотнинского районов. Самые маленькие команды представят районы, где проживает меньше 9 тысяч жителей. Это Северный, Кыштовский и Чулымский.
Программа
Пятница, 29 июля
ГДК «Молодость»
9.00 — 16.00 Соревнования дояров
Искитимский район
9.00 — 16.00 Соревнования механизаторов, вождение трактора
С/К «Юбилейный»
10.00 — 17.00 Спортивные семьи
ГДК «Молодость»
10.00 — 17.00 Настольный теннис, дартс, шашки
С/з «ДЮСШ» (микрорайон Подгорный, 46)
10.00 — 17.00 Баскетбол (жен.), баскетбол (муж.)
СК «Заря» (микрорайон Южный, 55)
11.00 — 17.00 Волейбол (жен.), волейбол (муж.)
11.00 — 15.00 Мини — футбол
С/з Тяжелой атлетики (ул. Школьная, 41)
10.00 Гиревой спорт
СК «Заря»
9.00 — 14.30 Легкая атлетика ( 100 м 400 м,1500 м муж. и жен.), прыжки в длину
Искитимский район
10.00 — 17.00 Соревнования косарей
СК «Заря»
18.00 Торжественное открытие
19.00 Легкая атлетика
19.20 Награждение
Суббота, 30 июня
Школа № 11, СК «Заря»
9.00 –11.00 Соревнования дояров, силовая гимнастика, л/атлетика
10.00 — 12.00 Соревнования механизаторов, силовая гимнастика, л/атлетика
11.00 — 13.00 Соревнования косарей, силовая гимнастика, л/атлетика
СК «Заря»
10.00 — 18.00 Волейбол (жен.), волейбол (муж.)
С/з «ДЮСШ» (микрорайон Подгорный, 46)
10.00 — 17.00 Баскетбол (жен.), баскетбол (муж.)
СК «Заря»
9.00 — 15.00 Мини-футбол
16.30 — 17.00 Награждение: дояры, косари, механизаторы
16.30 — 18.30 Легкая атлетика
15.00 — 16.30 Биатлон
С/з Тяжелой атлетики (ул. Школьная, 41)
10.00 — 13.00 Гиревой спорт
СК «Заря»
17.30 — 18.00 Эстафета спортивных семей
17.00 — 20.00 Перетягивание каната
18.00 Награждение: гиревой спорт, легкая атлетика, биатлон
Воскресенье, 1 июля
С/з «ДЮСШ»
8.30 — 14.00 Баскетбол (жен.), баскетбол (муж.)
СК «Заря»
11.30 — 12.30 Биатлон (эстафета)
10.00 — 11.00 Мини-футбол (матчи за 1 и 3 место)
9.00 — 13.30 Волейбол (жен.), волейбол (муж.)
12.00 — 13.30 — Перетягивание каната (финал)
14.30 — Торжественное закрытие сельских игр. Награждение.