24-й легкоатлетический марафон пройдет на побережье озера Кандры-куль в Башкирии

Марафон пройдет в память основателя Федерации спортивных единоборств, Фарита Давлетшина

В последний день июня на территории детского лагеря имени А. П. Гайдара начнется 24-й легкоатлетический марафон в котором примут участие без малого 600 спортсменов. Помимо туймазинцев, в состязании будут испытывать свои силы легкоатлеты из разных городов Башкортостана, Татарстана, Оренбургской, Челябинской, и Самарской областей