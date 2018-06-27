24-й легкоатлетический марафон пройдет на побережье озера Кандры-куль в Башкирии 

Марафон пройдет в память основателя Федерации спортивных единоборств, Фарита Давлетшина.
В последний день июня на территории детского лагеря имени А. П. Гайдара начнется 24-й легкоатлетический марафон в котором примут участие без малого 600 спортсменов. Помимо туймазинцев, в состязании будут испытывать свои силы легкоатлеты из разных городов Башкортостана, Татарстана, Оренбургской, Челябинской, и Самарской областей
В качестве почетных гостей на мероприятие приглашены многократные чемпионы мира Рима Баталова и Максим Чудов и чемпион Европы дзюдоист Алим Гаданов, а также обладатель Олимпийского золота Андрей Сильнов. Они проведут интересные и полезные мастер-классы для юных спортсменов и их тренеров.