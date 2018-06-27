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Легкоатлеты Лукьянов, Царева и Тренихин подали заявки в IAAF на нейтральный статус
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Легкоатлеты Лукьянов, Царева и Тренихин подали заявки в IAAF на нейтральный статус 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россияне Денис Лукьянов, Елизавета Царева и Павел Тренихин подали в среду в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
"Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от Дениса Лукьянова, Елизаветы Царевой и Павла Тренихина ", — сообщила собеседница ТАСС.
Лукьянов — серебряный призер чемпионата России в метании молота, метательница молота Царева, не имеющая поражений на внутрироссийских стартах с начала 2017 года, является обладательницей лучшего результата сезона в России (72 метра 26 см). Тренихин является победителем Кубка России — 2017 в беге на 400 м.
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