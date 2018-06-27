Международный олимпийский комитет организует киберспортивный форум

Информация об этом появилась на Esports Observer.

Форум пройдёт при участии Глобальной ассоциации международных спортивных федераций 21 июля в Олимпийском музее в Лозанне. Участниками мероприятия станут генеральный директор Riot Games Николо Лоран, глава киберспортивного и игрового направления Intel Джон Бонини, глава киберспортивного направления Twitch Джастин Делларио и другие.

Сообщается, что на форуме обсудят возможность сотрудничества компьютерного спорта и олимпийского движения.

Ранее МОК обсудил возможность включения киберспорта в программу Олимпийских игр. По требованиям комитета, в сфере требуется регулирующий орган, который будет следить за соблюдением правил, отсутствием допинга и другими вещами.