Воздушная Атлетика: Крым— 2018, девятый турнир спортивного сезона ФВАР

Федерация воздушной атлетики России (ФВАР) продолжает серию региональных отборочных турниров Проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам воздушной атлетики 2018» проводится использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Воздушная Атлетика: Крым — 2018, это уже девятый турнир серии, который состоится 07 июля 2018 в Спортивном комплексе ФАУ МО РФ «ЦСКА (Севастополь)» по адресу г. Севастополь, пл. Нахимова, д.2, вход для зрителей бесплатный.

Традиционно ФВАР проводит спортивные турниры в трех основных дисциплинах Воздушной Атлетики: спорт на пилоне, воздушные полотна и воздушное кольцо, в различных возрастных категориях.

Заявки на участие в турнире подали атлеты, представляющие школы и студии, развивающие дисциплины воздушной атлетики из 6 городов и населенных пунктов Краснодарского Края, Республики Крым, Самарской и Воронежской областей.

Следующие в июле-августе турниры серии пройдут в городах:

— 21 июля 2018 Отборочный УФО — Воздушная Атлетика Екатеринбург -2018.

— 11 августа 2018 Отборочный турнир по ПФО — Воздушная Атлетика Нижний Новгород — 2018. — г. Нижний Новгород

— 25 августа 2018 Отборочный турнир по СФО и ДФО— Воздушная Атлетика Новосибирск — 2018. -г. Новосибирск

— Финал 22 -23 сентября 2018 Финал чемпионата России Воздушная Атлетика — 2018. Москва

Все отборочные турниры сезона 2018 проводятся по новым правилам ФВАР, наиболее отличительная особенность которых в этом сезоне это:

— по результатам турнира участники могут пройти аттестацию на национальные спортивные разряды ФВАР в рамках международной программы аттестации атлетов InternationalAirAthleticsAssociation,

— по итогам отборочного турнира отбираются только 5 атлетов, ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ с наивысшим баллом по своей категории (подгруппе), для участия в финале «Общероссийского спортивного турнира по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018», который пройдет в сентябре 2018 в Москве.

— только победители финала чемпионата России попадают в национальную сборную команду ФВАР которая будет представлять Россию на первом международном турнире, который организует InternationalAirAthleticsAssociation в ноябре 2018 года.

Отборочный турнир Воздушная Атлетика Крым— 2018 проводится при поддержке Партнёров ФВАР, помощи в проведении спортивного турнира волонтеров Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Севастополя, с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в рамках Проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018» победителя 2-го конкурса Фонда Президентских грантов в 2017 году, (Заявка №17-2-002002), в категории «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

Партнеры отборочного турнира

i-Conceptions — аккредитованный поставщик одежды, экипировки и аксессуаров для спорта, фитнеса и воздушной атлетики. Производитель спортивной одежды под ТМ i-Stylesportswear, предоставит участникам сертификаты на скидку и призы для награждения победителей и участников турнира

Роle4you — аккредитованный производитель спортивного оборудования для дисциплин воздушной атлетики, осуществляющий техническую подготовку спортивных пилонов для выступлений в дисциплине «спорт на пилоне»

JOMA (Испания) — официальный Партнера по экипировке команды сборной России по Воздушной Атлетике. Компания JOMA испанский бренд, основанный в 1965 году, специализирующийся на производстве спортивной одежды, обуви и аксессуаров для спорта и экипировки клубов и команд.

Yurim-sport — аккредитованный производитель спортивных и туристических матов для занятий дисциплинами воздушной атлетики и активного отдыха.

GoProtect — это сервис онлайн страхования спортсменов. Партнер турнира предоставляет возможность самостоятельного оформления спортивных страховых полисов, в том числе для дисциплин воздушной атлетики, а также обычных международных страховок.

Экипировочный центр «Трамонтана» — официальный дистрибутор в РФ сертифицированных магнезий для дисциплины спорт на пилоне — ТМ «Ocun» и поставщик стандартизированных элементов подвеса и крепления для воздушных снарядов дисциплин воздушной атлетики.

компания «Медоборы» — Это современное предприятие, лидер по производству кондитерских изделий в своем регионе. Достижения компании в кондитерском производстве неоднократно подтверждены многочисленными национальными и международными наградами.

Получить более подробную информацию о формате соревнований, месте проведения, правилах и задать свои вопросы можно в официальных группах турнира и федерации.

Пресс-служба Федерации Воздушной Атлетики России