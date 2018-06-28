РУСАДА отказалось от сотрудничества с организаторами Московского марафона

МОСКВА, 28 июня. / ТАСС /. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не намерено продолжать сотрудничество с организаторами Московского марафона, так как не может договориться с ними о том, чтобы все участники забега перед выходом на старт в обязательном порядке прошли антидопинговый онлайн-курс на сайте РУСАДА. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Незадолго до старта Московского марафона — 2017 его организаторы заключили соглашение с РУСАДА, которое взяло на себя обеспечение антидопингового контроля и проведение образовательных антидопинговых мероприятий в день старта.

"РУСАДА не намерено продолжать сотрудничество с организаторами Московского марафона в связи с расхождением принципиальных позиций РУСАДА и Московского марафона в части следования принципам чистого спорта, не зависящим от профессионального либо любительского состава участников и расхождением по стандартам антидопингового сопровождения спортивных мероприятий, — сказал Ганус. — Для нового РУСАДА принципиальными являются не декларации о борьбе с допингом и формальное антидопинговое сопровождение, а реальные дела, направленные на защиту чистых спортсменов, как профессионалов, так и любителей всех возрастов".

"Готовясь к реальному антидопинговому обеспечению Московского марафона, РУСАДА планировало реализовать широкий спектр информационных, образовательных и предупредительных мероприятий, среди которых — разработка специального антидопингового онлайн-курса для участников марафона, — продолжил собеседник ТАСС. — Информирование и обучение всех участников Московского марафона важно ввиду того, что имена всех его победителей, которые будут протестированы, неизвестны до момента окончания соревнований. В этой связи стоит вопрос правомерности соблюдения антидопинговых правил участниками марафона, которые не прошли предварительное обучение".

Ганус отметил, что среди участников марафона присутствуют как юные бегуны, планирующие свою карьеру в спорте, и их родители, так и профессиональные спортсмены, которые не входят в пулы тестирования. «Если мы говорим о следовании принципам чистого спорта участниками Московского марафона, то позиция его организаторов является несоответствующей нашему пониманию и видению антидопингового сопровождения подобного рода мероприятий в сложный для отечественного спорта момент», — сказал генеральный директор РУСАДА.

По информации ТАСС, организаторы Московского марафона считают, что прохождение образовательного антидопингового курса не должно быть обязательным для спортсменов— любителей, желающих выйти на старт соревнования. По их мнению, предлагаемые РУСАДА ограничения могут помешать привлечению к забегу максимально возможного количества бегунов. Московский марафон в 2018 году пройдет 23 сентября.