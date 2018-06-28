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Метод Родченкова оспорят в CAS
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Метод Родченкова оспорят в CAS 

News.ru 8 часов назад
Спортивный арбитражный суд (CAS), расположенный в Лозанне, продолжает изучать материалы дел российских спортсменок — Татьяны Лебедевой, Марии Абакумовой, Екатерины Гниденко. Они направили апелляцию из-за метода обнаружения допинга, который, по их мнению, является ненадёжным.
Россиянки при помощи апелляции выступают против метода выявления ряда запрещенных анаболических стероидов, использовавшегося в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2008 и 2012 годов.
«В ситуации, если жалоба спортсменок будет удовлетворена, это послужит причиной революции в исследовании допинг-проб. Тогда будет закрыто множество дел, основанных на методе информатора ВАДА, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова», — передаёт «Twitter» Inside the Games.
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