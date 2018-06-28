Ещё
Легкоатлетки Авдеева и Машинистова подали заявки в IAAF на нейтральный статус
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легкоатлетки Авдеева и Машинистова подали заявки в IAAF на нейтральный статус 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские легкоатлетки Анна Авдеева и Елена Машинистова подали в четверг в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
"Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от Анны Авдеевой и Елены Машинистовой", — сообщила собеседница ТАСС.
Авдеева — серебряный призер зимнего чемпионата мира — 2010 в толкании ядра и действующая чемпионка страны. Прыгунья в длину Машинистова на зимнем чемпионате России — 2018 заняла третье место.
ТАСС: последние новости
Легкоатлетка Ласицкене одержала 44-ю победу подряд, выиграв турнир в Жуковском РУСАДА настаивает, чтобы все спортсмены России прошли образовательный антидопинговый курс Легкоатлет Лысенко победил в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова в Мадриде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определены все пары плей-офф ЧМ-201823
«Сборная Германии» попросила убежище в России10
Целый материк остался без ЧМ27
Найдена неожиданная причина поражения Германии на ЧМ70
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином79
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
00:16
Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ
ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение