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Меньков, Чалый и Тарабин победили на «Мемориале Знаменских»
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Меньков, Чалый и Тарабин победили на «Мемориале Знаменских» 

Чемпионат.com 1 июля 2018
Фото: Жуковский.life
В Жуковском завершился всероссийский турнир «Мемориал Знаменских». В прыжках в длину победил чемпион мира-2013 Александр Меньков, в метании копья не было равных Дмитрий Тарабину, а среди бегунов на дистанциях 200 и 800 метров и 400 метров с барьерами первенствовали Ильфат Садеев, Кирилл Семёнов и Тимофей Чалый соответственно.
Лёгкая атлетика. Всероссийские соревнования «Мемориал Знаменских». Жуковский Мужчины Прыжки в длину 1. Александр Меньков — 8,41 м. 2. Павел Шалин — 7,95 м. 3. Александр Петров — 7,87 м. Метание копья 1. Дмитрий Тарабин — 79,67 м. 2. Николай Орлов — 69,03 м. 3. Сергей Слюсаренко — 62,32 м. 200 м 1. Ильфат Садеев — 21,23. 2. Павел Савин — 21,42. 3. Андрей Галацков — 21,71. 800 м 1. Кирилл Семенов — 1.50,30. 2. Андрей Исайчев — 1.50,73. 3. Павел Тебеньков — 1.50,94. 400 м с/б 1. Тимофей Чалый — 50,28. 2. Александр Скоробогатько — 50,77. 3. Никита Андриянов — 51,24.
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