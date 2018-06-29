Шкуратова и Викторова поедут на юниорский ЧМ, если сдадут норматив на Мемориале Знаменских

МОСКВА, 29 июня. / ТАСС /. Российские легкоатлетки Анастасия Шкуратова и Ольга Викторова , получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение выступать в нейтральном статусе, получат возможность принять участие в июльском чемпионате мира среди юниоров в финском Тампере только в том случае, если сумеют выполнить на Мемориале Знаменских требуемые для мирового первенства нормативы. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова.

Юниорское первенство мира пройдет в Тампере с 10 по 15 июля. В связи с приостановкой членства ВФЛА в IAAF российские спортсмены могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе с разрешения ассоциации.

"Нами уже подана предварительная заявка на юниорский чемпионат мира, а после 1 июля будет сформирована итоговая заявка, — заметила Орлова. — В предварительной заявке есть две спортсменки, которые получат право выступить в Тампере только в том случае, если выполнят на ближайшем Мемориале Знаменских требуемые IAAF нормативы. Международная федерация пошла Анастасии Шкуратовой и Ольге Викторовой навстречу".

Мемориал Знаменских пройдет в подмосковном Жуковском с 30 июня по 1 июля. Шкуратовой на этом турнире нужно метнуть молот за 57 метров, а Викторовой — пробежать 400 метров с барьерами быстрее 1.00,75.

В заявку на юниорский чемпионат мира вошли еще 11 спортсменов. Это Николай Орлов (копье), Степан Кекин (многоборье), Алексей Фадеев (высота), Олег Брайко (высота), Полина Миллер (спринт), Алина Шаркова (400 м с барьерами), Полина Кнороз (шест), Аксана Гатауллина (шест), Диана Адасько (тройной прыжок), Мария Кочанова (высота) и Елизавета Бондаренко (прыжки с шестом), получившая допуск от IAAF позже остальных. С учетом того, что в каждом виде могут выступать только по две спортсменки от страны, а в предварительной заявке сейчас три шестовички, одна из них не попадет в итоговую заявку.