ФТАР: национальные федерации, ведущие эффективную борьбу с допингом, нельзя наказывать

МОСКВА, 29 июня. / ТАСС /. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) должна изменить свои антидопинговые правила, согласно которым национальные федерации, ведущие реальную борьбу с допингом, в итоге несут ответственность в виде штрафов и отстранения своих чистых спортсменов от участия в международных стартах. Об этом сообщил ТАСС председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.

"Суть сегодняшних действующих антидопинговых правил IWF в разделе «санкции» заключается в том, что вне зависимости от размера вины национальной федерации, IWF может накладывать на нее санкции — как финансовые, так и дисциплинарные, — заметил Петров. — Причина наложения санкций одна — это допинговые нарушения спортсменов национальной федерации. По антидопинговым правилам IWF мы должны бороться с допингом совместно с международной федерацией. В случае, если мы ведем эффективную борьбу и выявляем нарушителей, то уличенные в невыполнении антидопинговых правил дисквалифицируются именно международной федерацией".

"Получается, что мы сделали все, чтобы борьба в спорте была честной и выявили допингеров совместно с IWF, но после этого международная федерация накладывает на нас штраф, обвиняет нас в неэффективной работе и может отстранять наших чистых спортсменов и накладывать дисциплинарные санкции на саму федерацию", — продолжил собеседник ТАСС.

Петров подчеркнул, что национальные федерации не являются антидопинговыми организациями. «Планирование, допинг-тестирование, расследование не входит в нашу компетенцию, — сказал глава антидопинговой комиссии ФТАР. — Мы можем только проводить образовательные программы, повышать культуру спортсменов, предоставлять информацию об их местонахождении, то есть мы всячески содействуем IWF в борьбе с допингом. А сегодня получается, если мы эффективно помогаем международной федерации выявлять нарушителей, то сами оказываемся оштрафованными и отстраненными».

"А после наложения санкций на национальные федерации начинают страдать чистые спортсмены, которые ничего не нарушили. Есть же и юные спортсмены, почему они должны страдать за прегрешения своих взрослых товарищей?" — заметил собеседник ТАСС.

Глава ФТАР обратился с письмом в IWF с предложением изменить антидопинговые правила

Федерация тяжелой атлетики России, чьи спортсмены не имеют права выступать на международных турнирах с октября 2017 года, а до этого вынуждены были пропустить Олимпиаду-2016, не устраивают навязываемые IWF порядки, поэтому глава ФТАР Максим Агапитов, являющийся членом исполкома IWF, направил руководству международной федерации письмо, в котором предлагает сделать антидопинговые правила IWF справедливыми, с его точки зрения.

"Мы сформулировали это письмо еще во время майского антидопингового семинара, который проходил в Москве, — отметил Петров. — Эту ситуацию очень тщательно обсуждали с членами IWF и представителями Всемирного антидопингового агентства . Ждали от международной федерации какого-то анализа сложившейся ситуации, хотели узнать, что намерена делать IWF, когда тяжелая атлетика находится на грани исключения из олимпийской программы. А в ответ опять слышим, что виноваты вокруг все кроме международной федерации".

"Опять ужесточаются правила, налицо своеобразная абсолютная власть, нет никакого контроля за работой международной федерации. Она ни за что не отвечает, ни перед кем не отчитывается. Количество тестирований тяжелоатлетов разных стран неизвестно, тестирование лидеров непрозрачно. И в очередной раз положительные допинг-пробы, взятые во внесоревновательный период выливаются в штрафы для национальных федераций и угрозу отстранения", — заметил глава антидопинговой комиссии ФТАР.

Петров считает, что именно IWF допустила такую ситуацию, когда минимум 49 тяжелоатлетов нарушили антидопинговые правила на Олимпиадах 2008 и 2012 гг. «Как сработала тогда антидопинговая организация? Почему спортсмены сумели обмануть IWF? И мы нашли причину, почему это произошло», — сказал собеседник ТАСС.

"А проблема заключается в том, что существующие антидопинговые правила не мотивируют национальные федерации бороться с допингом, а наоборот, каким-то образом, может быть, даже вынуждают скрывать допинговые прегрешения своих спортсменов, — считает Петров. — И все это привело к массовым нарушениям на Играх в Пекине и Лондоне".

Глава антидопинговой комиссии ФТАР уверен, что это письмо будет рассмотрено на ближайшем конгрессе 6 июля в Ташкенте. «Международная федерация будет вынуждена вынести его на обсуждение. Тем более, что Агапитов не является членом исполкома IWF от России. За него голосовали многие другие национальные федерации, он является представителем и от этих стран. А если ничего не изменится, то все может закончиться тем, что тяжелая атлетика лишится права называться олимпийским видом спорта», — заключил Петров.