IAAF одобрила кандидатуры всех тренеров, рекомендованных ВФЛА для поездки на юношеский ЧЕ

МОСКВА, 30 июня. / ТАСС /. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила кандидатуры всех десяти российских тренеров и специалистов, рекомендованных Всероссийской федерацией тяжелой атлетики (ВФЛА) для поездки вместе со спортсменами на юношеский чемпионат Европы в венгерский Дьер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВФЛА.

"Вчера поздно вечером нам пришел ответ из IAAF по тренерам и сопровождающим в Дьёр на юношеское первенство Европы, — рассказала собеседница ТАСС. — Все, кого мы заявляли, получили допуск".