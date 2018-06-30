Бах: смерть польской легкоатлетки Шевиньской стала большим горем для олимпийской семьи

ТАСС , 30 июня. Смерть трехкратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Ирены Шевиньской из Польши стала большим горем для всей олимпийской семьи. Такое мнение высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах , слова которого приводит пресс— служба организации.

Шевиньская, которая с 1998 года являлась членом МОК, скончалась в пятницу в Варшаве на 73-м году жизни.

"Я потрясен известием об утрате нашего дорогого друга Ирены Шевиньской. Это большое горе для всей олимпийской семьи. Ирену навсегда запомнят как выдающуюся личность, как в качестве спортсменки, так и в качестве члена МОК. Чтобы почтить ее память, я попросил приспустить на три дня олимпийский флаг в штаб-квартире МОК в Лозанне", — сказал Бах.

"С ее добротой и скромностью она была настоящим образцом человека, посвятившего всю свою жизнь спорту. Она вдохновляла спортсменов и женщин по всему миру. В течение многих лет я ощущал это на себе. Я буду всегда хранить прекрасные воспоминания о том времени, которое мы провели вместе", — добавил глава МОК.

Шевиньская, родившаяся в 1946 году в Ленинграде, становилась трехкратной олимпийской чемпионкой (1964, 1968, 1976), а также дважды завоевывала серебро и бронзу Игр, пять раз она выигрывала чемпионат Европы. Польская легкоатлетка завоевывала медали в беге на 100 м, 200 м, 400 м, в эстафете 4х100 м и 4х400 м, а также в прыжках в длину. Ей принадлежали мировые рекорды в беге на 100 м, на 200 м и на 400 м. В период с 1963-го по 1980-й Шевиньская проиграла только четыре старта из 47 на дистанции 400 м.