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Бах: смерть польской легкоатлетки Шевиньской стала большим горем для олимпийской семьи
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Бах: смерть польской легкоатлетки Шевиньской стала большим горем для олимпийской семьи 

ТАСС 10 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 30 июня. Смерть трехкратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Ирены Шевиньской из Польши стала большим горем для всей олимпийской семьи. Такое мнение высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, слова которого приводит пресс— служба организации.
Шевиньская, которая с 1998 года являлась членом МОК, скончалась в пятницу в Варшаве на 73-м году жизни.
"Я потрясен известием об утрате нашего дорогого друга Ирены Шевиньской. Это большое горе для всей олимпийской семьи. Ирену навсегда запомнят как выдающуюся личность, как в качестве спортсменки, так и в качестве члена МОК. Чтобы почтить ее память, я попросил приспустить на три дня олимпийский флаг в штаб-квартире МОК в Лозанне", — сказал Бах.
"С ее добротой и скромностью она была настоящим образцом человека, посвятившего всю свою жизнь спорту. Она вдохновляла спортсменов и женщин по всему миру. В течение многих лет я ощущал это на себе. Я буду всегда хранить прекрасные воспоминания о том времени, которое мы провели вместе", — добавил глава МОК.
Шевиньская, родившаяся в 1946 году в Ленинграде, становилась трехкратной олимпийской чемпионкой (1964, 1968, 1976), а также дважды завоевывала серебро и бронзу Игр, пять раз она выигрывала чемпионат Европы. Польская легкоатлетка завоевывала медали в беге на 100 м, 200 м, 400 м, в эстафете 4х100 м и 4х400 м, а также в прыжках в длину. Ей принадлежали мировые рекорды в беге на 100 м, на 200 м и на 400 м. В период с 1963-го по 1980-й Шевиньская проиграла только четыре старта из 47 на дистанции 400 м.
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