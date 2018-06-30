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Сидорова и Моргунов победили в прыжках с шестом на мемориале Знаменских
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Сидорова и Моргунов победили в прыжках с шестом на мемориале Знаменских 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: ТАСС
Призёр зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на мемориале Знаменских в Жуковском, преодолев планку на высоте 4,70 м. В том же виде у мужчин первенствовал Тимур Моргунов с прыжком на 5,92 м.
В метании диска у мужчин победу одержал Виктор Бутенко, в беге на 100 м у женщин первенствовала Кристина Сивкова.
Лёгкая атлетика. Мемориал Знаменских. Жуковский Мужчины. 110 м с/б  1. Константин Шабанов — 13,74 2. Филипп Шабанов — 13,90 3. Владислав Зюков — 14,14  Прыжки с шестом
1. Тимур Моргунов — 5,92 2. Георгий Горохов — 5,45 3. Илья Мудров — 5,45  1. Виктор Бутенко — 61,60 2. Глеб Сидорченко — 61,42 3. Александр Добренький — 59,30  Женщины. 100 м  1. Кристина Сивкова — 11,42 2. Дженнифер Акиниймика — 11,73 3. Елена Черняева — 11,81  Прыжки с шестом
1. Анжелика Сидорова — 4,70 2. Татьяна Швыдкина — 4,45 3. Оксана Гатауллина — 4,35
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