Барьерист Леви победил на этапе БЛ в Париже, Шубенков дисквалифицирован 

Медалист трёх последних чемпионатов мира россиянин Сергей Шубенков, выступающая под нейтральным флагом, был дисквалифицирован в финальном забеге на 110 м с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже за фальстарт. В квалификации Шубенков уверенно выиграл свой забег с результатом 13,05 сек.
Победу в финале одержал Рональд Леви из Ямайки, пробежавший дистанцию за 13,18 сек.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантиовая лига». Париж, Франция Мужчины. 110 м/б 1. Рональд Леви (Ямайка) — 13,18 2. Хэнсл Парчмент (Ямайка) — 13,22 3. Девон Аллен (США) — 13,23…