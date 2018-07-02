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Шубенков выиграл турнир в Венгрии с лучшим результатом сезона в мире
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Шубенков выиграл турнир в Венгрии с лучшим результатом сезона в мире 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Амител
Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на «Мемориале Дьюлаи» в Венгрии. Дистанцию Шубенков преодолел за 12,92 секунды, что является одновременно лучшим результатом сезона в мире, новым рекордом России и личным рекордом спортсмена.
12,92 — это восьмое время за всю историю бега с барьерами. Шубенкову не хватило всего 0,01 секунды до рекорда Европы британского легкоатлета Колина Джексона (12,91), который был установлен в 1993 году на чемпионате мира в Штутгарте.
Забег в Венгрии получился очень быстрым. Серебряный призёр, венгр Балаж Байи, показал 13,27, а ставший третьим американец Девон Аллен — 13,36.
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