Шубенков выиграл турнир в Венгрии с лучшим результатом сезона в мире

Российский легкоатлет Сергей Шубенков , выступающий под нейтральным флагом, одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на «Мемориале Дьюлаи» в Венгрии. Дистанцию Шубенков преодолел за 12,92 секунды, что является одновременно лучшим результатом сезона в мире, новым рекордом России и личным рекордом спортсмена.

12,92 — это восьмое время за всю историю бега с барьерами. Шубенкову не хватило всего 0,01 секунды до рекорда Европы британского легкоатлета Колина Джексона (12,91), который был установлен в 1993 году на чемпионате мира в Штутгарте.

Забег в Венгрии получился очень быстрым. Серебряный призёр, венгр Балаж Байи, показал 13,27, а ставший третьим американец Девон Аллен — 13,36.