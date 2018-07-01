Путин поручил повысить стипендии олимпийским чемпионам

Первый вице-президент ОКР, помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что глава российского государства Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос повышения стипендий олимпийским чемпионам, завершившим спортивную карьеру.

Стипендию получают золотые призеры Игр, она выплачивается из президентского фонда и составляет 32 тысяч рублей.

— Союз спортсменов обращался к президенту по вопросу повышения стипендий олимпийским чемпионам, которые уже не участвуют в соревнованиях. Президент поддержал эту просьбу и дал правительству распоряжение рассмотреть этот вопрос, — сказал Левитин.