Ещё
Путин поручил повысить стипендии олимпийским чемпионам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин поручил повысить стипендии олимпийским чемпионам 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Первый вице-президент ОКР, помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что глава российского государства Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос повышения стипендий олимпийским чемпионам, завершившим спортивную карьеру.
Стипендию получают золотые призеры Игр, она выплачивается из президентского фонда и составляет 32 тысяч рублей.
— Союз спортсменов обращался к президенту по вопросу повышения стипендий олимпийским чемпионам, которые уже не участвуют в соревнованиях. Президент поддержал эту просьбу и дал правительству распоряжение рассмотреть этот вопрос, — сказал Левитин.
Спорт-Экспресс: последние новости
РУСАДА настаивает, чтобы все спортсмены России прошли образовательный антидопинговый курс IAAF одобрила кандидатуры российских тренеров, которые отправятся на юношеский чемпионат Европы "ПСЖ" ищет 51 миллион евро до 30 июня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»27
Объявлен состав сборной России на матч против Испании26
В Сети высмеяли Роналду41
Поступок Роналду вызвал уважение72
Абрамович наказал Британию623
Видео
10:08
Объявлен состав сборной России на матч против Испании
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведева закрутила роман с финалистом «Голоса»
Фигурное катание Прочее
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:08
«Поставьте к Дзюбе Смолова — и мы разорвем испанцев»
Статьи Футбол
01:00
Зажигательное видео из фан-зоны попало в Сеть
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
В Сети высмеяли Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
10:38
Cборной России отказали в тренировке
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение