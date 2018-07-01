Прыгун в длину Меньков считает, что у него немного шансов получить допуск от IAAF

МОСКВА, 1 июля. / ТАСС /. Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков продолжает сохранять надежду на получение от Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) нейтрального статуса, однако считает, что шансы невелики. Об этом Меньков сообщил ТАСС.

Меньков в воскресенье на Мемориале Знаменских прыгнул на 8,41 м, что стало лучшим результатом сезона в России.

"Я бы не сказал, что сегодня показал замечательный результат, — признался Меньков. — Тренировок было мало технических, поэтому я допустил ряд ошибок на последних двух шагах. Но вообще результатом доволен, теперь буду дальше работать и исправлять недочеты".

"Надеюсь, что все-таки допустят меня до чемпионата Европы, хотя веры мало. Признаюсь, также очень хочется на других международных турнирах выступать, а не только в России прыгать. В условиях жесткой конкуренции и в присутствии многочисленных зрителей", — подытожил спортсмен.

Меньков в июле 2017 года уже получал от IAAF право выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе. На чемпионате мира в Лондоне он занял четвертое место. Срок действия разрешения подошел к концу 31 декабря 2017 года. Меньков отправил в IAAF новую заявку, на которую международная федерация до сих пор не дала ответа.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.