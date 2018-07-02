Иркутянки привезли медали с международного турнира по прыжкам на акробатической дорожке «Иртышские зори»

Воспитанницы иркутского Дворца спорта «Юность» привезли две медали с международного турнира по прыжкам на акробатической дорожке, батуте и спортивной акробатике «Иртышские зори». Соревнования проходили с 23 по 28 июня в Павлодаре в Казахстане.

В прыжках на акробатической дорожке по программе кандидатов в мастера спорта среди спортсменок 13-14 лет чемпионкой стала Мария Марченко . По первому спортивному разряду в возрастной категории 9-12 лет бронзовую медаль в прыжках на акробатической дорожке завоевала Ксения Кислова.