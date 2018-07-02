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Иркутянки привезли медали с международного турнира по прыжкам на акробатической дорожке «Иртышские зори»
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Иркутянки привезли медали с международного турнира по прыжкам на акробатической дорожке «Иртышские зори» 

Советский спорт 11 часов назад
Воспитанницы иркутского Дворца спорта «Юность» привезли две медали с международного турнира по прыжкам на акробатической дорожке, батуте и спортивной акробатике «Иртышские зори». Соревнования проходили с 23 по 28 июня в Павлодаре в Казахстане.
В прыжках на акробатической дорожке по программе кандидатов в мастера спорта среди спортсменок 13-14 лет чемпионкой стала Мария Марченко. По первому спортивному разряду в возрастной категории 9-12 лет бронзовую медаль в прыжках на акробатической дорожке завоевала Ксения Кислова.
«На международном турнире «Иртышские зори» была очень высокая конкуренция. В нем приняли участие более 300 спортсменов из 20 городов России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Иркутские спортсмены традиционно, каждый год, принимают участие в этих соревнованиях и всегда привозят медали», — отметила тренер спортсменок Татьяна Шубина.
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