Легкоатлеты Забайкальского объединения ВВО отправятся в Карачаево-Черкесию для подготовки к чемпионату СИЗМ по горному бегу

В течение месяца военнослужащие будут тренироваться на сборах в горах в прохождении дистанций различной протяженности с перепадом высот более 100 метров.

Военнослужащие воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, в начале следующей недели отправятся в город Архыз (Республика Карачаево-Черкесия) для участия в сборах по подготовке к региональному чемпионату мира СИЗМ по горному бегу.

Показав высокие результаты, спортсмены вошли в состав сборной команды Вооруженных Сил Российской Федерации по лёгкой атлетике.

В течение месяца военнослужащие будут тренироваться в горах в прохождении дистанций различной протяженности с перепадом высот более 100 метров.