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Легкоатлеты Забайкальского объединения ВВО отправятся в Карачаево-Черкесию для подготовки к чемпионату СИЗМ по горному бегу
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Легкоатлеты Забайкальского объединения ВВО отправятся в Карачаево-Черкесию для подготовки к чемпионату СИЗМ по горному бегу 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение месяца военнослужащие будут тренироваться на сборах в горах в прохождении дистанций различной протяженности с перепадом высот более 100 метров.
Военнослужащие воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, в начале следующей недели отправятся в город Архыз (Республика Карачаево-Черкесия) для участия в сборах по подготовке к региональному чемпионату мира СИЗМ по горному бегу.
Показав высокие результаты, спортсмены вошли в состав сборной команды Вооруженных Сил Российской Федерации по лёгкой атлетике.
В течение месяца военнослужащие будут тренироваться в горах в прохождении дистанций различной протяженности с перепадом высот более 100 метров.
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