Нижегородские легкоатлеты завоевали три золота на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА

Трое нижегородский спортсменов завоевали золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят в Челябинске. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центра спортивной подготовки».

В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из 54 регионов страны. Нижегородцы Андрей Вдовин Дмитрий Сафронов и Петр Михальков отличились на дистанции 100 метров. Каждый из них занял первое место в своей категории.

Напомним, нижегородец Михаил Колмаков победил на международных соревнованиях по паратриатлону.

Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»