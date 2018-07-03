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Нижегородские легкоатлеты завоевали три золота на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА
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Нижегородские легкоатлеты завоевали три золота на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА 

В городе N 4 часа назад
Фото: В городе N
Трое нижегородский спортсменов завоевали золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят в Челябинске. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центра спортивной подготовки».
В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из 54 регионов страны. Нижегородцы Андрей Вдовин, Дмитрий Сафронов и Петр Михальков отличились на дистанции 100 метров. Каждый из них занял первое место в своей категории.
Напомним, нижегородец Михаил Колмаков победил на международных соревнованиях по паратриатлону.
Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»
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