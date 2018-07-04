Семь золотых медалей завоевали нижегородские паралимпийцы на ЧР по легкой атлетике

Семь медалей завоевали спортсмены ЦСП на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с ПОДА.

Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», соревнования проходят в Челябинске с 28 июня по 7 июля.

Кроме этого, Вдовин победил на дистанциях 400 и 200 метров, а Михальков и Сафронов — на дистанции 200 метров.

Напомним, четыре рекорда установили нижегородские паралимпийцы на Кубке России.