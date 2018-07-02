Запад нашел подтверждение борьбы России с допингом

Зарубежные СМИ нашли подтверждение борьбы России с допингом

Министерство спорта попросило национальные тренировочные центры не уведомлять спортсменов о планируемом прибытии допинг-офицеров; ранее предупреждения о проверке вменялись России в вину, сообщают западные СМИ.

В 2015 году комиссия ВАДА заявляла, что спортсменов предварительно уведомляли о неожиданных явках допинг-офицеров, что помогало избежать наказания тем, кто употреблял запрещенные вещества, сообщает Reuters

Россия отвергала обвинения в сокрытии допинг-проб, но признавала наличие недостатков в борьбе с приемом спортсменами запрещенных препаратов.

Теперь стало известно, что 4 апреля заместитель министра спорта Наталья Паршикова адресовала сотрудникам национальных тренировочных центров, используемых элитными спортсменами, письмо, в котором потребовала не уведомлять персонал спортсменов или их самих о прибытии допинг-офицеров.

Ричард МакЛарен , который является главным допинг-обвинителем России в ВАДА, заявил, что не видел ранее подобных документов.

Минспорт России заявил, что периодически напоминает сотрудникам тренировочных баз о требованиях международного антидопингового законодательства. Когда эти письма начали рассылаться, неизвестно. При этом в письме не указано, что это напоминание.

Кристиан Айотт, глава аккредитованной в Канаде лаборатории ВАДА, заявил, что это письмо доказывает несоблюдение Россией антидопинговых правил в прошлом.