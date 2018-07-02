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Запад нашел подтверждение борьбы России с допингом
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Зарубежные СМИ нашли подтверждение борьбы России с допингом 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: ТАСС
Министерство спорта попросило национальные тренировочные центры не уведомлять спортсменов о планируемом прибытии допинг-офицеров; ранее предупреждения о проверке вменялись России в вину, сообщают западные СМИ.
В 2015 году комиссия ВАДА заявляла, что спортсменов предварительно уведомляли о неожиданных явках допинг-офицеров, что помогало избежать наказания тем, кто употреблял запрещенные вещества, сообщает Reuters.
Россия отвергала обвинения в сокрытии допинг-проб, но признавала наличие недостатков в борьбе с приемом спортсменами запрещенных препаратов.
Теперь стало известно, что 4 апреля заместитель министра спорта Наталья Паршикова адресовала сотрудникам национальных тренировочных центров, используемых элитными спортсменами, письмо, в котором потребовала не уведомлять персонал спортсменов или их самих о прибытии допинг-офицеров.
Ричард МакЛарен, который является главным допинг-обвинителем России в ВАДА, заявил, что не видел ранее подобных документов.
Минспорт России заявил, что периодически напоминает сотрудникам тренировочных баз о требованиях международного антидопингового законодательства. Когда эти письма начали рассылаться, неизвестно. При этом в письме не указано, что это напоминание.
Кристиан Айотт, глава аккредитованной в Канаде лаборатории ВАДА, заявил, что это письмо доказывает несоблюдение Россией антидопинговых правил в прошлом.
В конце мая ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что в июне состоится сдача создаваемой при госуниверситете новой российской антидопинговой лаборатории, после чего он планирует обратиться к гендиректору Всемирного антидопингового агентства с предложением рекомендовать кого-то на пост главы лаборатории.
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