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Федерация компьютерного спорта России получила аккредитацию Минспорта
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Федерация компьютерного спорта России получила аккредитацию Минспорта 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 3 июля. Комиссия Министерства спорта РФ по аккредитации общероссийских федераций приняла решение выдать аккредитацию Федерации компьютерного спорта России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что аккредитация выдана федерации сроком на четыре года. Также Федерация компьютерного спорта России наделена статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «Компьютерный спорт». Документ вступит в силу 6 июля.
После выхода соответствующего приказа федерация будет иметь эксклюзивное право разрабатывать правила по виду спорту и вносить их на утверждение в Минспорт, вносить изменения в единую всероссийскую спортивную классификацию, которая содержит критерии присвоения разрядов и званий по компьютерному спорту, вносить соревнования в единый календарный план Минспорта и проводить официальные чемпионаты и Кубки России, а также международные соревнования, формировать сборную России, устанавливать квалификационные требования для судей по виду спорта.
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