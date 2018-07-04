Восемь российских легкоатлетов получили допуск от IAAF

Восемь российских легкоатлетов получили от IAAF допуск к соревнованиям

Восемь российских легкоатлетов получили индивидуальный допуск к международным соревнованиям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.