Официальный комментарий Абсолют Московского Марафона по поводу прекращении сотрудничества с РУСАДА

Пресс-релиз

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о прекращении сотрудничества с Абсолют Московским марафоном после отказа организаторов ввести антидопинговый онлайн-курс в качестве обязательного условия допуска участников к соревнованию. Организаторы считают, что участники могут пройти его только на добровольной основе.

В 2018 году в шестой раз в Москве пройдет главное беговое событие России — «Абсолют Московский марафон» — тысячи участников из 100 стран мира выйдут на дистанцию 42,2 км. В этом году в рамках «Абсолют Московского Марафона», члена Ассоциации международных марафонов и пробегов AIMS, «Всероссийская федерация легкой атлетики» проведет Кубок России по марафону.

Организаторы Абсолют Московского марафона считают важным сотрудничество с антидопинговым агентством РУСАДА. Именно поэтому нацеленный на долгосрочное сотрудничество Московский марафон стал в условиях новой антидопинговой политики России первым беговым мероприятием, заключившим соглашение с РУСАДА. В развитии марафона это важный шаг для международного признания и получения лейбла IAAF, привлечения в Россию беговой аудитории со всего мира и развития спортивного туризма.

В рамках заключенного в 2017 году соглашения о совместном сотрудничестве РУСАДА и Московского марафона, и в соответствии с новыми стандартами антидопингового агентства, была реализована информационно-образовательная программа, и участникам, в числе прочих мероприятий, был предложен антидопинговый онлайн-курс, пройти который можно было на добровольной основе. При обсуждении условий совместной работы в 2018 году РУСАДА предложило рассмотреть введение антидопингового онлайн-курса в качестве обязательного условия допуска участников к соревнованиям.

Деятельность «Абсолют Московского Марафона» строится на основе международной практики, регламентируемой Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS), объединяющей более 450 марафонов/забегов из 120 стран. В Москву ежегодно приезжают тысячи бегунов из разных стран мира.

"Наша задача — в привлечении, прежде всего, любительской аудитории, и онлайн-курс, который по мнению РУСАДА должен с этого года стать обязательным условием допуска на забег, создаст прогнозируемый отток участников. Мы видим реализацию этого проекта, как и в прошлом году, только на добровольной основе" — прокомментировал объявление РУСАДА директор Абсолют Московского марафона Дмитрий Тарасов

Мнение организаторов подтвердил президент Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS) Пако Борао: «Мы твердо убеждены, что допинг противоречит основным ценностям спорта и стремимся всеми возможными способами исключить его из легкой атлетики. Мы приветствуем открытые возможности для обучения спортсменов всех категорий и поддерживаем идею появления онлайн курса на сайте Абсолют Московского Марафона, но мы против того, чтобы делать это условие обязательным для регистрации. В мире нет такой практики, требующей обязательной предварительной образовательной подготовки для регистрации. Участники могут пройти его только на добровольной основе».

Организаторы Абсолют Московского марафона считают, что разрешению ситуации мог бы способствовать конструктивный диалог и совместные консультации, в которых РУСАДА, к сожалению, не приняло участие и в одностороннем порядке заявило о прекращении сотрудничества.

Абсолют Московский марафон пройдет 23 сентября 2018 года.

Материал предоставлен пресс-агентом Московского Марафона JMgroup

Для справки:

AIMS (AssociationofInternationalMarathonsandDistanceRaces) — международная спортивная некоммерческая организация, объединяющая более 450 международных марафонов и пробегов из 120 стран мира.

Одна из основных задач АIMS — тесное сотрудничество с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) по всем вопросам, связанным со стандартами проведения международных шоссейных забегов (измерение и сертификация трасс, контроль контрактной деятельности спортсменов-профессионалов, критерии проведения допинг-контроля, регистрация официальных результатов соревнований и т.д.).

Президент AIMS — Пако Борао