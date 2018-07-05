Глава Минспорта РФ назвал сроки восстановления РУСАДА в правах

В середине августа комиссия рассмотрит этот вопрос, а ее заключение в 20-х числах сентября изучит Совет учредителей.

«Я считаю, что важная дата — сентябрь 2018 года, пройдет Совет учредителей WADA, будет обсуждаться этот вопрос. Если этого не произойдет, подобное мероприятие будет в ноябре. Но мы рассчитываем, что сентябрь будет ключевым в решении этой проблемы», — сказал Колобков.

По словам главы Минспорта, после восстановления РУСАДА станет возможным и признание Всероссийской легкоатлетической федерации.