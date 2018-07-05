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Глава Минспорта РФ назвал сроки восстановления РУСАДА в правах
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Глава Минспорта РФ назвал сроки восстановления РУСАДА в правах 

360tv.ru 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
Российский министр спорта Павел Колобков сообщил, что вопрос о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) может быть решен в сентябре. Об этом сообщил «Интерфакс».
В середине августа комиссия рассмотрит этот вопрос, а ее заключение в 20-х числах сентября изучит Совет учредителей.
«Я считаю, что важная дата — сентябрь 2018 года, пройдет Совет учредителей WADA, будет обсуждаться этот вопрос. Если этого не произойдет, подобное мероприятие будет в ноябре. Но мы рассчитываем, что сентябрь будет ключевым в решении этой проблемы», — сказал Колобков.
По словам главы Минспорта, после восстановления РУСАДА станет возможным и признание Всероссийской легкоатлетической федерации.
О возможном скором восстановлении Российского антидопингового агентства в своих правах в мае сообщил глава WADA Крейг Риди.
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