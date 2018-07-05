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Выбраны новые члены комиссии спортсменов Всемирной федерации кёрлинга (WCF)
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Выбраны новые члены комиссии спортсменов Всемирной федерации кёрлинга (WCF) 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Джилл Офисер (Канада) — олимпийская чемпионка 2014 года
Анна Кубешкова (Чехия)
Они присоединились к Ким Фордж (Австралия), Кэтрин Линдаль (Швеция), Патрику Макдональду (США), Дэвиду Мёрдоку (Шотландия) и скипу Комиссии Нолану Тиссену (Канада).
Президент WCF Кейт Кейтнесс поздравила новых членов комиссии спортсменов.
Голосование длилось 2 недели и в нём могли принять участие спортсмены, выступавшие на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх последние 8 лет.
Комиссия спортсменов — независимый, совещательный орган, имеющий право голоса в Исполкоме WCF, Комиссии по соревнованиям и правилам и в Комиссии спортсменов МОК. Комиссия спортсменов, наравне с другими комиссиями WCF, играет важную роль в реализации WCF политик и правил, которые обеспечивают равные возможности в спорте.
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