Выбраны новые члены комиссии спортсменов Всемирной федерации кёрлинга (WCF)

Джилл Офисер (Канада) — олимпийская чемпионка 2014 года

Анна Кубешкова (Чехия)

Они присоединились к Ким Фордж (Австралия), Кэтрин Линдаль (Швеция), Патрику Макдональду (США), Дэвиду Мёрдоку (Шотландия) и скипу Комиссии Нолану Тиссену (Канада).

Президент WCF Кейт Кейтнесс поздравила новых членов комиссии спортсменов.

Голосование длилось 2 недели и в нём могли принять участие спортсмены, выступавшие на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх последние 8 лет.

Комиссия спортсменов — независимый, совещательный орган, имеющий право голоса в Исполкоме WCF, Комиссии по соревнованиям и правилам и в Комиссии спортсменов МОК. Комиссия спортсменов, наравне с другими комиссиями WCF, играет важную роль в реализации WCF политик и правил, которые обеспечивают равные возможности в спорте.