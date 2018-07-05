Оренбургский паралимпиец взял «золото» Чемпионата России

На днях в Челябинске прошли соревнования среди паралимпийцев по легкой атлетике. Как сообщает сайт 56nv.ru, оренбуржец Дияс Избасаров стал золотым призером чемпионата.

За звание лучшего боролись члены паралимпийской сборной России. На чемпионат съехались более 370 спортсменов из 54 регионов нашей страны. Для них эти состязания очень важны, так как ранее их не допустили к участию в международных соревнованиях.

Мастер спорта из Оренбурга Избасаров показал лучший результат по прыжкам в длину. Своим достижением паралимпиец поделился с подписчиками в соцсетях.

Отметим, что на Чемпионате России — 2018 паралимпийцам удалось обновить два мировых рекорда.