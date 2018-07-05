Лысенко победил в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

Россиянин Данил Лысенко выиграл соревнования в прыжках в высоту в рамках восьмого этапа «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Лозанне. Данил с первой попытки преодолел планку на высоте 2,37 метра. Второе и третье места заняли австралиец Брэндон Старк и американец Джерон Робинсон соответственно. Напомним, Лысенко выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Восьмой этап. Лозанна, Швейцария Мужчины. Прыжки в высоту 1. Данил Лысенко (Россия) — 2,37 м. 2. Брэндон Старк (Австралия) — 2,29 м. 3. Джерон Робинсон (США) — 2,29 м.