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Прыгун в высоту Лысенко не выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Казани
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Прыгун в высоту Лысенко не выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Казани 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Обладатель золотой медали зимнего мирового первенства — 2018 в британском Бирмингеме в прыжках в высоту Данил Лысенко не выступит на стартующем 19 июля в Казани чемпионате России по легкой атлетике. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.
5 июля на этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне 21-летний Лысенко победил, преодолев планку на высоте 2,37 метра. Это лучший результат сезона в России и Европе. Выше в этом сезоне прыгал только олимпийский чемпион Мутаз Баршим из Катара (2,40).
"Теперь Лысенко предстоит старт 20 июля на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако. Поэтому чемпионат России он пропустит", — сказал Воронков.
Финал мужских прыжков в высоту на чемпионате России в Казани пройдет в третий день турнира — 21 июля.
ТАСС: последние новости
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